Bursa kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi
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Bursa kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi

Kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önlediBURSA'da ara sokaktan kontrolsüz şekilde yokuş aşağı yola doğru giden bebek arabasını koşarak durduran genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.

10.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:57
Bursa kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi

Kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi

BURSA'da ara sokaktan kontrolsüz şekilde yokuş aşağı yola doğru giden bebek arabasını koşarak durduran genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez İlçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada ara sokaktan yokuş aşağı yola doğru giden bebek arabasını gören Erman Day (27), bebek arabasının peşinden koştu. Yola girmeden bebek arabasını durduran Day, olası faciayı önledi. İçerisinde bebek bulunan arabayı annesine teslim eden genç mahalleli tarafından takdir topladı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi
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