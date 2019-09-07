Bursa kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarparak durabildi

07.09.2019 00:11

Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarparak durabildi

BURSA'da kontrolden çıkan araç 2 araca çarparak durabildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İnegöl-Bursa yolunda Bursa istikametine seyir halinde Ali Osman Tokatlı(31) yönetimindeki 34 TT 3115 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, Rahmi Küpçük(45) yönetimindeki 16 TCL 57 plakalı otomobile ardından seyir halindeki Gökhan Kurtul(36) yönetimindeki 16 EN 038 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu kontrolden çıkan araç sürücüsü Ali Osman Tokatlı araçta bulunan Vadat Gök(20) ile Ferhat Bakturmuş(19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA