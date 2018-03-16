Bursa Kompozit Sektörü Temsilcileri Paris'te

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi firmalar, Kompozit Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO liderliğinde Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Ur-Ge Projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en çok Ur-Ge Projesi yürüten kurumlarından olan BTSO, iş dünyası temsilcilerinin yurt dışı pazarlarına açılmasına öncülük ediyor. Küresel Fuar Acentesi Projesi'nin yanı sıra Ur-Ge Projesi ile Bursa iş dünyası temsilcileri, Brezilya'dan Rusya'ya Almanya'dan Japonya'ya kadar düzenlenen iş gezilerinde ürünlerini dünyaya tanıtma imkanı yakalıyor. Aynı zamanda BTSO üyeleri, Ur-Ge kapsamında eğitim, danışmanlık ve alım heyeti desteklerinden de faydalanabiliyor.

BTSO tarafından yürütülen 10 Ur-Ge projesinden biri olan Kompozit Malzemeler Sektörü Ur-Ge projesi kapsamında yeni bir yurt dışı pazarlama organizasyonu daha gerçekleştirildi. BTSO üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'e çıkarma yaptı. Programa, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan ve kompozit sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı. Kompozit Malzemeler Sektörü Ur-Ge Projesi kapsamında firmalar, Paris'te önemli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek, yeni iş bağlantıları kurmanın yollarını aradı. BTSO heyeti, ikili iş görüşmelerinin yanı sıra Plastik ve Kompozit Federasyonu'nu da ziyaret ederek, Fransa'nın sanayi üretimi ve ekonomisi hakkında bilgi aldı.

Öğretim Üyesi Prof. Dr Mehmet Karahan, BTSO öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Ur-Ge projelerinin firmalara önemli katkılar sağladığını söyledi. Ur-Ge projelerinin aynı zamanda üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini de güçlendirdiğini kaydeden Karahan, "Kompozit sektörü ülkemiz için gelişmekte olan bir sektör. Sektörün iş hacmi her geçen sene artarken, Bursa ve Türkiye'de önemli yatırımlar yapılıyor. Firmalarımız bu sektördeki ağırlığını artırıyor. Firmaların ikili iş görüşmelerinden oldukça memnun ayrıldığını gözlemledik. Bakanlığımızın ve BTSO'nun destekleriyle gerçekleştirilen Kompozit Ur-Ge Projesi sayesinde firmalarımızın bu stratejik sektördeki üretim ve ihracat kabiliyeti daha da artacaktır" dedi.

Sazcılar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi İlker Sazcılar, Paris programının firması açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "BTSO'nun Ur-Ge projelerinin en başından yer alıyoruz. Bakanlığımızın ve BTSO'nun da destekleriyle düzenlenen projenin tüm imkanlarından maksimum düzeyde faydalanıyoruz. Proje, iş dünyası açısından önemli fırsatlar taşıyor. Paris'te de birçok firmayla iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık ve yeni ürünlerimizi tanıttık. Organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür ederim" diye konuştu. - BURSA