BURSA Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurdu; "Şaka yapmak istemiştim" dedi Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurdu; "Şaka yapmak istemiştim" dediKıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı (2)'ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM'Bursa'da, kız arkadaşı Feride S.

Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurdu; "Şaka yapmak istemiştim" dedi

Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı (2)

'ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM'

Bursa'da, kız arkadaşı Feride S.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada, pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra otomobilden atan A.G. (41), polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. A.G.'nin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşımı konuşmak için çağırdım. Ona şaka yapmak istedim. Aracımda bulunan pompalı tüfeği ona doğrulttum. Nasıl olduğunu anlamadım ama tüfek bir anda ateş aldı, kız arkadaşım vuruldu. Ben de korkup, kaçtım. Bilerek yapmadım, üzgünümö dedi.

A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA