BURSA Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attıBURSA'da, A.G. (41), sabaha kadar birlikte eğlendiği Feride S.'yi (31), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, otomobilden attı.

Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı

BURSA'da, A.G. (41), sabaha kadar birlikte eğlendiği Feride S.'yi (31), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, otomobilden attı. Yol ortasında yaralı halde bulunan Feride S., tedaviye alınırken, polis kaçan A.G.'yi arıyor.

Olay, sabah 07.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride S. ile erkek arkadaşı A.G., sabah saatlerine kadar birlikte eğlendi. Sabah saatlerinde, A.G.'nin otomobiliyle evlerine gitmek için yola çıkan çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.G. otomobilindeki pompalı tüfek ile Feride S.?ye ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Feride S., kanlar içinde kaldı. A.G., yaralı kadını, yol üzerinde otomobilden atıp, kaçtı.

Çevredekilerin silah sesini duyup ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptıkları aramada, Feride S.?yi yaralı halde buldu. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Feride S., tedavi altına alındı. Polis, kaçan A.G.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA