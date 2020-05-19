BURSA Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgunBursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin liralık para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalarak kayıplara karıştı.

BURSA Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun
19.05.2020 08:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:22

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin liralık para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs gecesi saat 3.30'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne gelen 2 kişi çevreyi kontrol etti. Ardından 2 kişi iş yerinin cam kapısını sıcak suyla gevşeterek içeri girdi. Şüpheliler 1 dakika içerisinde iş yerinde bulunan sadaka kutusu ve bir miktar parayı çaldı. Kasadan aldıkları anahtarla iş yerinin önünde bulunan 2 motosikleti çalarak kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından iş yerinin kapısının açık olduğunu gören bekçi ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede aynı kişilerin 1 saat içinde 5 farklı iş yerine girerek toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet, 8 sadaka kutusu ve yaklaşık 10 bin liralık para çaldığı tespit edilirken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgemizi uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinem Kobal Ersin Korkut Merve Boluğur Hatice Çarpar
Spor Neymar Lionel Messi İlhan Cavcav Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Kabine 19 Mayıs Instagram
Şu an buradasınız: BURSA Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 08:22:54. #1.14#
title