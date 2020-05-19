BURSA Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgunBursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin liralık para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalarak kayıplara karıştı.

Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin liralık para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs gecesi saat 3.30'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne gelen 2 kişi çevreyi kontrol etti. Ardından 2 kişi iş yerinin cam kapısını sıcak suyla gevşeterek içeri girdi. Şüpheliler 1 dakika içerisinde iş yerinde bulunan sadaka kutusu ve bir miktar parayı çaldı. Kasadan aldıkları anahtarla iş yerinin önünde bulunan 2 motosikleti çalarak kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından iş yerinin kapısının açık olduğunu gören bekçi ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede aynı kişilerin 1 saat içinde 5 farklı iş yerine girerek toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet, 8 sadaka kutusu ve yaklaşık 10 bin liralık para çaldığı tespit edilirken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA