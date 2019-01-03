Bursa Kış Turizminin Parlayan Yıldızı İznik Eko Turizm Tesisleri Oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Belediyesi tarafından BEBKA projesiyle inşa edilen İznik Eko Turizm Tesisleri, doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen misafirleriri bekliyor.

Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan tesis, İznik'i kuş bakışı gören nadir bölgelerden olan Katırlı Dağları eteklerinde bulunuyor. İznik'in Çampınar Mahallesinde yapılan tesiste 14 adet bungalov ev, 724 hizmet veren bir restoran, okçuluk eğitim alanı ve yürüyüş parkurları mevcut. Eko Turizm Tesisi toplam 40 yatak kapasitesine sahip. Özellikle kış aylarında kar yağışının başlamasının ardından tesiste bir nevi Uludağ havası yaşanıyor. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da birçok ziyaretçi ağırlayan tesis, bu yıl yabancı konukların yeni yıl kutlamalarıyla birlikte %100 doluluk oranı yaşıyor.

TURİZMİN GELİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın açıklamasında 'İlçemizde Kırsalda Turizm Potansiyelinin Artırılmasıö hedefiyle İznik tarihinde ilk kez gerçekleştirilen BEBKA projesiyle öncelikle almış olduğumuz hibe destek ile belediyemiz tarafından hayata geçirilen tesis ilk gününde bugüne binlerce misafir ağırladı. İznik misafirperverliğini ilçeyi en güzel gören bölgede sunduğumuz bu ortama bir kez gelen hayran kalarak ayrılıyor.Kırsalda Turizmin gelişmesini önemsiyor ve bu kapsamda çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. İznik'e 12 kilometre uzaklıkta Katırlı Dağlarının eteklerinde bulunan tesisimiz Doğal Yürüyüş Parkurlarına, Doğal Paintboll sahası ve Okçuluk atışlarına ev sahipliği yaparken Kış etkinliklerine de sahne oluyor.Bizler Yeşil, Mavi ve Beyaz'ın Bin bir halini göstermek için herkesi İznik Eko Turizm Tesislerine bekliyoruzö dedi.

Kaynak: DHA