Bursa-Kırsaldaki Okullara 'Usta Eli' Uzandı

Kırsaldaki okullara 'Usta Eli' uzandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Usta Eli' projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okulların onarımlarını yapıyor.

Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle buluşuyor projesini okul içerisinde yeniden biçim ve formatını düzenleyip 'Usta Eli' adını verdikleri proje kapsamında yaptıkları çalışmalarla okullara renk katan Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleri Çeltikçi ilk ve ortaokulunun onarımını yapıyorlar. Kolları sıvayan öğrenciler ve öğretmenler, okul sıralarından masalara, panolara, dolaplara ve çevre düzenlemelerini yapmak için ter döküyorlar.

Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sedat Paslı 'Usta Eli projesi Okulumuz Hacı Sevim Yıldız- 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı tarafından geliştirilen ve yürütülmekte olan bir projedir. Metal Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümleri de bu projeye destek vermektedir. Projemizin amacı İnegöl'ün kırsal mahallelerdeki okullarında arıza ve eksiklerin giderilmesine yardımcı olmak, okulumuzun tanıtımını yapmak, öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini sahada uygulamalarını sağlamak ve ilçemizin köylerinin tanıtılmasına yardımcı olmaktır. Projenin yürütülmesi için İnegöl Belediyesi tarafından okulumuza malzeme yardımı yapılmış olup, MÜSİAD ve İTSO gibi sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden de hibe malzeme katkısı sağlanmıştır. Proje tamamıyla okulumuza ait olup paydaşlarımızın desteğiyle okulumuz Mobilya ve İç Mekan tasarımı Alanı tarafından yürütülecektir. Usta Eli projesinin ilk uygulaması Edebey İlkokulu, Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu binasında yapılmıştır. Okulumuz Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi alanı ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğrencilerinden oluşan ekibimiz okul binasının sınıf tahtaları, panoları, kapıları, tuvalet kapıları, muslukları, kalorifer petekleri, bahçe kapısı gibi yerlerinde tespit edilen arıza ve sorunları gidermiştir dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise, Öğrencilerimiz toplumda kalıcı gönül köprüleri kurarak, sosyal becerilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirmeliler. Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması gerekir. Bu konuda Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini kutluyorum. Bu konuda başlatılan çalışmalarla ilgili okulumuz toplam 7 köy okulunda çalışma yapacak. Bu çalışmaların ilkini Edebey'de gerçekleştirdiler. İkincisini Çeltikçi'de yapıyorlar. Bu konuda takvim belirlediler. Bu takvimi bizler inceledik ve onayladık. Bu çalışma takvimi kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Bu ülke, bu topraklar, bu halk, bu okullar, bu öğrenciler bizim. Biz aslında başkasına değil, kendimize destek oluyoruz. Bir oluyoruz, diri oluyoruz. Milli birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, bir tuğla koyuyoruz dedi.