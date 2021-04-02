Bursa kırmızıya döndü, Uludağ'da pistler boşaldı
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Bursa kırmızıya döndü, Uludağ'da pistler boşaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa kırmızıya döndü, Uludağ'da pistler boşaldı

Uludağ'ın zirvesinde kayak sezonu geç başladı, mart ayı sonunda bitti.

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Uludağ'ın zirvesinde kayak sezonu geç başladı, mart ayı sonunda bitti. Türkiye'nin birçok bölgesi gibi Bursa'nın da korona virüs tablosunda kırmızıya boyanması tatilcilerin Uludağ'dan erken ayrılmalarına sebep oldu. Nisan ayı ile birlikte otelciler sezonu kapatıp sahil bölgesine giderken, yoğun kara rağmen pistler de bomboş kaldı.

Uludağ'da kar kalınlığı 165 santimetre olmasına rağmen pistler boş kaldı. Türkiye genelinde açıklanan korona virüs tablosunda kırmızı bölge olarak ilan edilen Bursa'dan yerli turistler ayrıldı. Geçtiğimiz güne kadar adım atacak yer bulunmayan pistler birden boşaldı. Daha önce araç park edecek yer bulunamayan zirvede otopark ve yol kenarlarındaki boşluklar dikkati çekti.

İstanbul'dan gelen tatilciler, "Biz bu kadar boş olacağını tahmin etmiyorduk. Uzun zamandır takip ediyorduk. Bugün gelmek nasip oldu. Böyle boş olması tabii ki bizim için iyi oldu. Daha rahat kayak yapabiliyoruz. Türkiye'nin kırmızıya dönmesi bize yaradı" dedi.

Yetkililer, sezonun son günleri olması sebebiyle pistlerin ve otellerin boş olduğunu savundu. - BURSA

Bursa kırmızıya döndü, Uludağ'da pistler boşaldı
Bursa kırmızıya döndü, Uludağ'da pistler boşaldı
Bursa kırmızıya döndü, Uludağ'da pistler boşaldı
Bursa kırmızıya döndü, Uludağ'da pistler boşaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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