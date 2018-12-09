Bursa Kentsel Dönüşüm Bitmeden İnşaat Halindeki Daireye Taşındı

Kentsel dönüşüm bitmeden inşaat halindeki daireye taşındı

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sitede, 2015'te başlanan kentsel dönüşüm, 2 yılda teslim şartına rağmen henüz bitirilemedi. Dönüşüm nedeniyle başka yere taşınan daire sahiplerinden Mustafa Engininsan, ödeyemediği kira yüzünden evden çıkarıldı ve inşaat halindeki evine geçmek zorunda kaldı. Kentsel dönüşüm nedeniyle mağdur olanlar, eylem yapıp, inşaatı tamamlamayan firma yetkililerini protesto etti.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve toplam 35 ailenin yaşadığı Bilge Sitesi, 2015 yılının Ocak ayında mülk sahiplerinin de anlaşmasıyla kentsel dönüşüme alındı. Yüklenici firma tarafından mülk sahiplerine 2 yılda bitirileceği söylenen dönüşüm hala bitirilemedi. Dönüşüm nedeniyle sitedeki daire sahipleri, kiralık evlere çıktı. Yerleştiği dairenin kirasını ödeyemediği için sahibinin zorlamasıyla evi boşaltan Mustafa Engininsan ise henüz tamamlanmayan sitedeki daireye taşındı. Engininsan, Ekonomik durum ve kiraya çıktığım evin sahibinin beni zorlaması nedeniyle maalesef kentsel dönüşümde olan inşaat halinde; elektriği, suyu, doğal gazı olmayan binaya taşınmak zorunda kaldım. Mecburdum, başka çarem kalmadı. Ekonomik durumum kötü çünkü. İlgililerden yardım bekliyorum dedi.

'SON 1 SENEDİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI'

Bilge Sitesi mülk sahipleri de yaşadıkları mağduriyet nedeniyle inşaat önünde eylem yaptı. Protesto eyleminde konuşan hak sahibi Faruk Dönmez, inşaatta 1 senedir çalışmaların tamamen durduğunu ve çivi dahi çakılmadığını öne sürerek, 2015'te boşalttığımız sitenin 2019 Ocak ayına yaklaştığımız halde hali ortada. Yüklenici firmanın inşaatı 2 yılda tamamlayıp evlerimizi teslim etmesi gerekiyordu. 31 Mayıs 2018'de teslim edilmek üzere tekrar sözleme yapıldı yine olmadı. Yaklaşık 1 senedir çivi dahi çakılmadı inşaata. 3 ay sonra bitireceğim, diye bizleri sürekli oyaladı. 35 hanenin 25'ten fazlası kirada. Kira yardımı da almıyoruz. Büyük çoğunluğumuz mağdur durumda diye konuştu.

'İŞÇİLER ÇALIŞTIRILMADI'

Sitenin kentsel dönüşüm komisyon üyesi olduğunu belirten Giray Borahan ise inşaata tesisat döşemek için gelen işçilerin de firma tarafından geri çevrildiklerini belirterek, 48 aydır inşaatımız bitmedi. Çeşitli engellemelerle karşı karşıyayız. Buna sebep olan yüklenici firmadır. Hatta bugün tesisat döşemesi için gelen taşeron işçilere dahi işten el çektirildi. Binanın bitirilmesi yönünde onlara da baskı yapılmakta. 35 aile olarak mağduruz. Ekonomik kriz nedeniyle zaten kiralarımızı da ödeyemiyoruz. Kirayı ödemek için kredi çektik. Krediyi ödeyemediğimiz için de arabalarımızı sattık. Satacak başka bir şeyimiz de kalmadı. Devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz dedi.

Mülk sahipleri, bina önünde açıklama yaptıktan sonra dağıldı.