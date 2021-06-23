Bursa Kent Müzesinde nostaljik "Bizim Mahalle Sergisi" açıldı

Bakkalı, berberi, gazoz, simit ve şeker satan çocukları ile kahvehane kültürüyle 1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bizim Mahalle Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenime sunuldu.

Bakkalı, berberi, gazoz, simit ve şeker satan çocukları ile kahvehane kültürüyle 1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bizim Mahalle Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenime sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Kent Müzesi, Bursa'nın 1970 ve 1980 yıllarından kalma bir mahallesine dönüştürüldü. Mahalle kahvesi, bakkal, jetonlu telefon kulübesi, simitçi, şekerci gazozcu, plakçı ve mahalle berberi ile Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran sergi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Törende konuşan Aktaş, "Bir kuşağın özlemle andığı, günümüz kuşağının ise artık yabancısı olduğu 70'li ve 80'li yılların mahalle kültürünü yansıtan sergimiz, kentimizin gelişirken yaşanan sosyal kültürel değişimi de gözler önüne serecek." ifadesini kullandı.

Açılış kurdelesini kesen Aktaş, daha sonra protokol üyeleri ve davetlilerle bakkal dükkanı, kahvehane, aktar, berber gibi o yılların esnafının görsellerle canlandırıldığı stantları gezdi. Simit, gazoz ve şeker satan çocuklardan alışveriş yapan Aktaş, çocukluk yıllarında mahallesinde yaşadığı anılarını da ziyaretçilerle paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler