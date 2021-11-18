Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması - Haberler
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Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Habermetre - Haberler | Toplum
Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Sergi 19. 11. 2021 - 25. 11.

BURSA (Habermetre) - Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Sergi

19. 11. 2021 - 25. 11. 2021

Merinos AKKM

Eşsiz medeniyet zenginliğe sahip Bursa'mıza, geçmişle geleceği buluşturan, şehrimize görsel zenginlik katacak kent mobilyaları tasarlanması amacıyla düzenlenen Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması'nın Ödül Töreni, Kolukyumu ve Sergisi etkinliklerine sizleri davet ediyoruz.

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