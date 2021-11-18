Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması
Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Sergi 19. 11. 2021 - 25. 11.
BURSA (Habermetre) - Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması
Bursa kent Mobilyaları Tasarım Yarışması
Sergi
19. 11. 2021 - 25. 11. 2021
Merinos AKKM
Eşsiz medeniyet zenginliğe sahip Bursa'mıza, geçmişle geleceği buluşturan, şehrimize görsel zenginlik katacak kent mobilyaları tasarlanması amacıyla düzenlenen Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması'nın Ödül Töreni, Kolukyumu ve Sergisi etkinliklerine sizleri davet ediyoruz.
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