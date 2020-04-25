Bursa kent merkezinde 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü Büyükşehir Belediyesi son iki hafta içerisinde kentin ana arterlerinde ve tramvay yollarında gerçekleştirdiği yenileme ve onarım çalışmaları kapsamında 30 bin ton asfalt döktü.

Büyükşehir Belediyesi son iki hafta içerisinde kentin ana arterlerinde ve tramvay yollarında gerçekleştirdiği yenileme ve onarım çalışmaları kapsamında 30 bin ton asfalt döktü.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarından dolayı trafiğin tamamen durmasından istifade edilerek, T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, İpekçilik Caddesi, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'de gerçekleştirilen çalışmalarda 30 bin ton asfalt döküldüğü bildirildi.

Bu süreçte kentin yıllardır kangren haline gelmiş sorunlarını çözmeye çalıştıklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun için sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA