BURSA (Habermetre) - 29 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa Kent Konseyi'nden Proje Yazma Eğitimi

BURSA - Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eurodesk Ofisi, Bursa sevdalılarından oluşan proje ekibi için harekete geçti.

Avrupa Bilgi Aktarım Ağı'nın (Eurodesk) Bursa yerel temas noktası olan Bursa Kent Konseyi, Gönüllü Proje Ekibi oluşturmak için çağrıya çıktı. Yüzlerce gelen başvuru içerisinde yapılan ön görüşmeler doğrultusunda lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, mühendis, avukat, kamu çalışanı, öğretmen, ev hanımı vb. gibi toplumun her kesiminden insanın yer aldığı 195 kişi "AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi" konusunda eğitim almaya hak kazandı. Katılımcılara yönelik 20'şerli gruplar halinde planlanan eğitimler Bursa Kent Konseyi ofislerinde başladı. Proje döngüsü, proje hazırlama, fon bulma, başvurma, Erasmus+ projelerinin püf noktaları, proje yönetme konu başlıklarında eğitimler veriliyor. Katılımcılar, 25'er saatlik temel eğitimler sonucunda MEB onaylı "AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi" sertifikalarını almaya hak kazanacaklar. Tüm eğitimlerin ardından katılımcılar ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulacak 'Gönüllü Proje Ekibi'ne dahil edilecek. Bursa Kent Konseyi Gönüllü Proje Ekibi, başta Bursamıza yönelik çalışmalar olmak üzere kentimizin ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılmasına, sosyal hayatın, istihdamın ve eğitim seviyelerinin geliştirilmesi yönelik projeler hazırlamayı hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri