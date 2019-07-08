Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (5)
ŞEHİR MERKEZİNE ELEKTRİK VERİLDİBursa'da, ana trafoda meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te. 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.
ŞEHİR MERKEZİNE ELEKTRİK VERİLDİ
Bursa'da, ana trafoda meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, saat 16.15'te. 3,5 saat sonra kent merkezine elektrik verilmeye başlandı.
Kaynak: DHA
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