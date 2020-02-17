: Bursa kendini savcı polis olarak tanıtan dolandırıcılar 3 kilo 600 gram altın dolandırdı

17.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:28

Kendini savcı polis olarak tanıtan dolandırıcılar 3 kilo 600 gram altın dolandırdı

BURSA'da, L.G.K.'yı (55), telefonla arayıp, kendilerini savcı polis olarak tanıtarak 3 kilo 600 gram altınını alan 3 dolandırıcı yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. L.G.K. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı polis olarak tanıtarak kullandığı numaralarından terör örgütü FETÖPDY ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğunu, adına sahte kimlik ile 18 adet çeşitli bankalardan kredi kartı çıkartılarak altın alındığını belirtti. Bu nedenle arama yapacaklarını söyleyen şüpheliler L.G.K.'ya, evinde bulunan ziynet eşyalarını ve paraları poşete koydurarak, belirlediği adrese bırakmasını söyledi. Görüntülü arama yaparak altınları gören dolandırıcılar aynı anda L.G.K.'nın eşi S.K.'yı da arayarak ona da telefon numarasının terör Örgütü FETÖPDY üyesi şahıslarla irtibat halinde olduğunu söyleyerek oyalayıp, S.K.'nın eşine ulaşmasını engellediler.

DOLANDICILIĞI ŞANLIURFA'DAN YÖNETMİŞLER

Dolandırıcılara inanan L.G.K. piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan 3 kilo 600 gram külçe ve cumhuriyet altın, bin 60 Dolar ve bin 50 Euro'yu poşete koyarak şüphelilerin belirlediği yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan L.G.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 150 güvenlik kamerası inceledikten sonra altın dolu poşetin T.G. (20) tarafından alındığını, şüphelinin Bursa'dan Gebze'ye oradan da otobüsle Şanlıurfa'ya gittiğini belirledi. Eldenci diye tabir edilen T.G., Şanlıurfa'da dolandırıcılığı yöneten M.Ç. (31) ve İ.H.G.'ye (24) teslim ettiğini belirleyen ekipler, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Altınlara da el koyan ekipler, şüphelileri Bursa'ya getirdi. Burada alınan ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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