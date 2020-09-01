BURSA Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı

Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandıBURSA'da kendisini savcı olarak tanıtan A.K. (32), ev hanımı S.K.

01.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:38

Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı

BURSA'da kendisini savcı olarak tanıtan A.K. (32), ev hanımı S.K.?yı (47) arayarak FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığında kendisine yardımcı olacağını iddia ederek, kadının 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer Mahallesi, Emek Sokak'ta 31 Ağustos'ta meydana geldi. İstanbul'da yaşayan A.K., S.K.?yi arayarak kendisini savcı olarak tanıttı. A.K., S.K.?ye FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığı kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine S.K. biraz düşüneceğini söyleyerek telefonu kapattı. S.K. telefonu kapatır kapatmaz polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Polisle iş birliği yapan S.K., A.K.?yi tekrar arayarak, evinde 50 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası olduğunu, gelip bunları alabileceğini söyledi. S.K.?nin telefonu üzerine A.K., İstanbul'dan yola çıkarak Bursa'ya geldi. S.K.?nin evindeki ziynet eşyalarını almaya giden S.K., altınları alacağı sırada, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

BURSA Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Aslı Enver Hülya Avşar Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Adana Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: BURSA Kendini savcı olarak tanıttı, altınları alacağı sırada suçüstü yakalandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 15:58:45. #1.14#
title