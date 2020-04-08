Bursa, kendi maskesini üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bursa, kendi maskesini üretiyor - Haberler
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Bursa, kendi maskesini üretiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK bünyesinde kurulan tesiste, günlük 10 bin kapasiteli maske üretimine başlandı.

08.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:24
Bursa, kendi maskesini üretiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK bünyesinde kurulan tesiste, günlük 10 bin kapasiteli maske üretimine başlandı. Aynı zamanda cerrahi müdahale önlüğünün de imal edildiği atölyeden çıkan ürünleri öncelikle kendi ihtiyaçları için kullanacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapasitenin artmasıyla birlikte diğer kurum ya da kişilere de maske desteğinde bulunabileceklerini söyledi.

Çift vardiyada 26 personel

BUSMEK koordinasyonunda planlanan Büyükşehir Belediyesi Önlük ve Maske Üretim Atölyesi, faaliyetine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atıcılar Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmet Binası'nın ikinci katında oluşturulan tesisi gezdi. Genel Sekreter Ulaş Akhan'ın da eşlik ettiği ziyarette, BUSMEK Genel Koordinatörü Eyüp Arda'dan atölyenin işleyişi hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, çift vardiyada 26 kişinin görev yaptığı tesiste banttan çıkan ürünleri de inceledi.

Salgınla 7/24 mücadele

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüsle mücadele noktasında Bursa olarak ilk günden beri yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Salgın kendini gösterir göstermez şehrin dört bir tarafında dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Gerek kamu binaları gerekse toplu alanlar, camiler, metro ve otobüsler seri şekilde sürekli olarak dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuldu. Hala bu çalışmalara devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağına istinaden, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek ulaştırılması, onların ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha birçok noktada Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getiriyoruz" dedi.

Günlük kapasite: 10 bin adet

Başkan Alinur Aktaş, salgınla birlikte ortaya çıkan maske ihtiyacının Bursa'da da kendisini gösterdiğini ifade etti. İlk etapta 'satın alma yoluyla' temin ettikleri maskeleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve toplu taşıma araçlarında değerlendirdiklerini, daha sonra değişen şartlara bağlı olarak bir üretim tesisi kurulması kararı aldıklarını belirten Başkan Aktaş, "Hemen arkadaşlarımızla birlikte, bir sanayici ağabeyimizin de desteğiyle lazer kesim makinesi satın aldık. BUSMEK'teki öğretmenlerimiz, çalışanlarımız elini taşın altına koydu. Günlük 10 bin adet olarak üretime başladık" diye konuştu.

Üretime, salgın sonrasında da devam

Başkan Aktaş, maske üretiminin salgın dönemi sonrasında da süreceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 150 bin adet maskeye ihtiyaç duyduklarını, bu ihtiyacın da ilgili atölye eliyle giderileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Arkadaşlarımız işletmemizde, maskelerin yanı sıra cerrahi önlük de hazırlıyor. Sağlık çalışanlarımıza, evde bakım ve mezarlıklar şube personelimize bu konuda destek vermiş olacağız. Maske atölyemizin Bursamız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Balamir Levent Dörter Erkan Petekkaya
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Wuhan
Şu an buradasınız: Bursa, kendi maskesini üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:21:14. #1.15#
title