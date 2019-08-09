BURSA Kazadan burunu bile kanamadan kurtuldu öfkeli babası hastanelik etti

09.08.2019 22:20

Kazadan burunu bile kanamadan kurtuldu öfkeli babası hastanelik etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü Ekin D. yara almadan kurtulduğu kazanın ardından babası Metin D.(45) tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. 1.Zambak caddesi üzerin seyir halinde olan sürücü Murat C.(30) yönetimindeki 06 HD 8608 plakalı otomobille Kartopu sokaktan caddeye çıkan sürücü 16 yaşındaki Ekin D. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Devrilen bisikletten düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

BABASI HASTANELİK ETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen öfkeli baba Metin D. elektrikli bisiklet üzerinden düşen kızını darp etti. Çevrede bulunan vatandaşlar öfkeli babayı sakinleştirmeye çalışırken polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'n götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından öfkeli baba emniyet ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA