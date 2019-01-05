Bursa Kazada Otomobil 3'e Bölündü: 2 Yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Şehir Merkezi istikametinde meydana gelen kazada 16 ADN 476 plakalı otomobil kontrol çıkıp refüjdeki ağaca çarptı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Şehir Merkezi istikametinde meydana gelen kazada 16 ADN 476 plakalı otomobil kontrol çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Aracın motoru kısmı yerinden fırlarken, tekerlek ve süspansiyonlar da otomobilden yaklaşık 10 metre uzakta kaldı. Kazada, Emre Aytekin ve Şükrü Aytekin yaralandı.
Kaynak: DHA