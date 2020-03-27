BURSA Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemediBursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarptı.

Kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarptı. Ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddederek polisle tartışınca gözaltına alındı. Kaza, Yıldırım ilçesi Millet mahallesinde meydana geldi. Yunus Emre Bulvarı'nda seyreden A.D idaresindeki 16 ER 160 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambalarına çarptı. Sürücü A.D ve yanında bulunan arkadaşı kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri sürücü A.D'nin alkolmetreye üflemesini istedi ancak sürücü cihaza üflemeyi reddederek polisle tartıştı. Hakkında cezai işlem uygulanan alkollü sürücü aracının çektirilmemesi için de zorluk çıkarınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine hakaretler savuran A.D. ekiplerin aracının plakasına ceza yazarak gitmesini istedi.

Ayakta durmakta zorlanan alkollü sürücü daha sonra daha sonra polis otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan araç otoparka çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA