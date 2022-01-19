Son dakika yapılan açıklamaya göre 52 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Bursa, Kayseri, Trabzon'da okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün Bursa, Kayseri, Trabzon'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Bursa, Kayseri, Trabzon'da 19 Ocak tatil mi olacak? 20 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bursa, Kayseri, Trabzon'da okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Bursa, Kayseri, Trabzon'da okullar tatil mi ilan edildi?

BURSA, KAYSERİ, TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 52 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Bursa, Kayseri, Trabzon da yer almamaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Bursa, Kayseri, Trabzon illerimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edilmiştir.

BURSA

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, ilçede yoğun kar yağışının öngörüldüğü belirtilerek, "Buzlanma, don olayı gibi riskler nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yenişehir ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise yarın tüm kademelerde eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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