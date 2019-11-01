Bursa kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu

01.11.2019 11:11

Kaykaylı gencin tehlikeli yolculuğu

OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Bursa'da kaykaylı 2 gencin, servis minibüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaykaylı gencin, tehlikeli yolculuk sırasında yere düştüğü ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde kaykaycı 2 arkadaşın tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 genç, kaykaylarıyla hareket halindeki bir minibüse tutunarak yolculuk yaptıkları görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın, 2 gencin yolculuğunu korkuyla izlediği sırada gençlerden birinin yola düştüğü görüldü. Bu sırada yoldan herhangi bir arabanın geçmemesi olası faciayı önledi. O anları çeken vatandaşın panik anları görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA