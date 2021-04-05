Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
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Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Vedat Ay, kaybettiği köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül vereceğini duyurdu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Vedat Ay, kaybettiği köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül vereceğini duyurdu.

İnegöl'de yaşayan Vedat Ay'ın, 'Leydi' ismini verdiği Amerikan Cocker cinsi köpeği, Hamidiye Mahallesi'ndeki iş yerinin bahçesindeyken, dün saat 16.00 sıralarında kayboldu. 2,5 yıldır baktığı köpeğini sokak sokak gezerek arayan Vedat Ay, sonuç alamadı. Ay, köpeğini bulana bin lira ödül vereceğini belirtti. Ay, "Leydi ismini verdiğim köpeğim dün saat 16.00'dan beri kayıp. Her yerde aradım, bulamadım. İnşallah dışarıda kalmaz, çok ağlar. İnşallah biri bulur, evinde tutar. Kayboldu diye ağlıyorum. 2,5 yıldır benimle. Bulana bin TL ödül vereceğim" dedi.


Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek
Kayıp köpeği 'Leydi'yi bulana bin lira ödül verecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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