Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor
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Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Güldeste Derneği ve Kevser Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan 3 tır dolusu ramazan erzak paketi, kardeş şehirler Ağrı, Muş ve Bitlis'e gönderildi.

Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Güldeste Derneği ve Kevser Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan 3 tır dolusu ramazan erzak paketi, kardeş şehirler Ağrı, Muş ve Bitlis'e gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına da her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Güldeste Derneği ve Kevser Eğitim Vakfı'nca hazırlanan erzak paketlerini kardeş şehirlere ulaştırmak için devreye girdi. Hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan 3 tır dolusu erzak paketinin Ağrı, Muş ve Bitlis'e gönderilmesi için düzenlenen törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yardımların gideceği üç belediye başkanımızla da görüştüm. Çok mutlu oldular, çok sevindiler. Mesele biner koli erzak göndermekten ziyade, bu hassasiyeti ortaya koymak. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Ramazanda adettendir, Ramazan öncesi evlerin bereketlenmesi için bu tür faaliyetler yapıyor. Burada da belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, dernekler bu faaliyetleri sürekli yapıyor. Ben emeği olan, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kevser Eğitim Vakfı İl Başkanı ve Güldeste Dernek Başkanı Dr. Oğuzhan Karagül de, kadir gecesine kadar 5 bin aileye erzak paketi ulaştıracaklarını söyledi. Konuşmaların ardından erzak kolileriyle dolu 3 tır dualarla Ağrı, Muş ve Bitlis'e uğurlandı.

Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor
Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor
Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor
Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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