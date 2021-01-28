Bursa kar yağışının ardından beyaza büründü
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Bursa kar yağışının ardından beyaza büründü

28.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:20
Bursa kar yağışının ardından beyaza büründü

Bursa'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Bursa'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Dün akşamdan itibaren sabaha kadar yağan kar sonrası şehirdeki tarihi yapı ve alanlar ile yüksek kesimlerde belgesellik kar manzaraları oluştu.

Kentin doğu kesimlerinde yağışın yoğunluğu nedeniyle ulaşımın aksamaması için karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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