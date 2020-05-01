BURSA Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu olduBursa'da baharın gelmesiyle çiçek açan kanola tarlaları, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Bursa'da baharın gelmesiyle çiçek açan kanola tarlaları, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle haberdar olup gelen vatandaşlar, kanola tarlalarında fotoğraf çektiriyor.

Bursa'da baharın gelmesiyle binlerce dönüm araziye ekilen kanolaların çiçek açmasıyla doğa sarıya büründü. Kanola tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarla birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi, sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, sosyal medya için fotoğraf çekinmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.

Kaynak: DHA