BURSA Kanola buğdayla yarışıyor

Kanola buğdayla yarışıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday üretiminin gölgede bırakacak olan Kanola da hasat dönemi başladı. 5 yıldır üretimi yapılan kanola çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Sungurpaşa mahallesindeki tarlalara giderek incelemelerde bulundu.

10 DÖNÜMDEN 7 BİN DÖNÜME

Açıklama yapan Çelik, Bu gün Kanola hasadı başladı. Toplama merkezinde incelemelerde bulunuyoruz. Her sene kanola üretimi yükseliyor. 5 yıl önce 10 dönümlük alanda ekimle başladı. Şuan Sungurpaşa ve Boğazköy mahallesinde toplamda 7 bin dekarlık alanda kanola üretimi yapılıyor. Hedefimiz 10 bin dönümlerin üzerine çıkmak. Bahar ayının kurak geçmesi rekolte de düşüklüğe sebep oldu. Fiyatlar da geçen yıla göre aynı. Kilosu 2 liradan satılıyor. Pazarlanmasıyla alakalı da çalışmalarımız olacak. Ziraat odası olarak alternatif ürün çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çiftçilerimiz bol bereketli sezon geçirir. Dedi.

ALTERNATİF BİTKİ

Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Çiftçi Galip Duyan ise, Bundan 5 yıl önce bölgemizde ilk defa Kanola ekimi yapmıştık. denememiz başarıyla gerçekleşti. Buğday ve Arpaya alternatif bir bitki oldu. Daha ileriye gitmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz dedi.

Sungurpaşa Mahallesi Muhtarı Enver Bali de, 10 dönümle başlayan hikaye 7 bin dönümlere çıktı. Sungurpaşa ve Boğazköy mahallesinde ekim yapılıyor. Diğer çevre köylerde üretime başlayacak. Kanola üretimi ilçemize yayılıyor dedi.

Kaynak: DHA