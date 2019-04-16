Bursa Kamyonetin Çarptığı Kadın Öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet sürücüsünün yol kenarında yürürken çarptığı Sebahat Şentürk (63), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. İnegöl merkezden İsaören Mahallesi istikametine giden Seyfettin Doğukan Günay (25) yönetimindeki 16 F 9302 plakalı kamyonet, evine gitmek üzere yol kenarında yüyüyen yaya Sebahat Şentürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarına savrulan Şentürk ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Şentürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA