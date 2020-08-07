BURSA Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk Kamyon kasasında tehlikeli yolculukBursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasında, yüklerin arasında korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi.

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasında, yüklerin arasında korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Bursa- Ankara yolu İnegöl ilçesi girişinde, Eskişehir yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Mobilya yüklü kamyonun kasasındaki kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin arasında giden kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA