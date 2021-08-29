Bursa Kamp ve Karavan Festivali başlıyor
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Bursa Kamp ve Karavan Festivali başlıyor

Bursa Kamp ve Karavan Festivali başlıyor
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29 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBursa Kamp ve Karavan Festivali başlıyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin girişimleri ile 4-5 Eylül 2021 tarihinde Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek Bursa Kamp ve...

29 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa Kamp ve Karavan Festivali başlıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin girişimleri ile 4-5 Eylül 2021 tarihinde Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek Bursa Kamp ve Karavan Festivali'nin programı belirlendi.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden festivale katılım sağlayacak olan katılımcıların yanı sıra günü birlikte ziyaret edilebilecek olan festivalde spor aktivitelerinden, yarışmalara, Türkiye'nin tanınmış sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan söyleşilerden tiyatro ve sinema gösterimine, doğa yürüyüşünden bölge tanıtım gezisine ve Orhaneli Kocasu'da gerçekleştirilecek olan rafting faaliyeti ile Ali Likoğlu konserine kadar devam edecek onlarca etkinlikte keyifli anlar yaşanacak.

Ateş yakılmaması hassasiyeti ile maske, mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda çeşitli kontrollerin de yapılacağı festivalde tedbirler elden bırakılmayacak.

Organik Ürünler Festivalde

Festival kapsamında düzenlenen Bursa Organik Ürünler Şenliği kapsamında Bursa'da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ile Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin de tanıtımı yapılacak. Festival kapsamında oluşturulan gıda alanında festivale katılım sağlayacak olan ziyaretçiler yemek ve içecek ihtiyaçlarını kendi imkanları doğrultusunda karşılayabilecek.

Red Bull Festivalde

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin davetiyle festivale katılım sağlayacak olan Red Bull firması ikram edeceği ürünleri ile birlikte enerjiyi zirveye taşıyacak. Festivale toplu ulaşım araçları ile katılmak isteyen ziyaretçiler Bursa Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan Batı Garajı Terminali'nden hareket eden Orhaneli minibüsleri ile festival alanına ulaşabilecek ve Bursa'ya geri dönebilecekler.

Çadırını al ve gel

Festival alanında yer alan kamp alanına kendi çadırları ile gelecek olan ziyaretçiler festival süresi boyunca festival alanında konaklayabilecek. Çadırda konaklayacak olan ziyaretçilerin hava sıcaklıklarının gece düşmesi nedeniyle kalın giysiler getirmeleri gerekmektedir. Kamp alanında her ne suretle olursa olsun ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.

Karavancı camiası bir araya gelecek

Festival alanındaki karavan alanında Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce karavancı bir araya gelirken farklı karavan firmaları da karavan ve ürünlerini festival süresince tanıtacak. Festival kapsamında belirlenen program ise şu şekilde;

3 EYLÜL 2021/ CUMA

12: 00-20: 00 KAMPÇI VE KARAVANCILARIN ETKİNLİK ALANINA GELEREK YERLEŞİMLERİNİ TAMAMLAMALARI

4 EYLÜL 2021/ CUMARTESİ

10: 00-21: 00 BURSA ORGANİK ÜRÜNLER ŞENLİĞİ

*Bursa'da üretilen organik gıda ürünleri ile mamullerinin tanıtımı yapılacaktır.

10: 00-11: 00 SABAH SPORU İLE GÜNE BAŞLAMA

13: 00-14: 30 RAFTING BİLETİ ÖDÜLLÜ MACERA PARKURU YARIŞMASI

15: 00-16: 30 RAFTING BİLETİ ÖDÜLLÜ CANLI LANGIRT YARIŞMASI

16: 30 FESTİVALİN AÇILIŞ TÖRENİ

17: 30 YOK YERE TEMAŞA TİYATRO OYUNU GÖSTERİMİ

18: 30 LETSGOKARAVAN SÖYLEŞİSİ

19: 00 ZOE BUS LIFE VE HİKMET DAYI SÖYLEŞİSİ

19: 30 ROTASIZ BARAN SÖYLEŞİSİ

20: 00 HELLO PEOPLE SÖYLEŞİSİ

21: 30 'HOKKABAZ' TÜRK SİNEMASI FİLMİ GÖSTERİMİ

5 EYLÜL 2021/ PAZAR

10: 00-21: 00 BURSA ORGANİK ÜRÜNLER ŞENLİĞİ

*Bursa'da üretilen organik gıda ürünleri ile mamullerinin tanıtımı yapılacaktır.

10: 00 DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Doğa yürüyüşü için kayıtlar festival alanındaki Bursa tanıtım aracından alınacaktır.

12: 00 SADAĞI KANYONU GEZİSİ

Sadağı Kanyonu gezisi için kayıtlar festival alanındaki Bursa tanıtım aracından alınacaktır.

14: 00 YARIŞMALAR SONRASINDA RAFTING BİLETİ KAZANAN TALİHLİLER İLE KOCASU'DA RAFTING PROGRAMI

16: 00 ALİ LİKOĞLU KONSERİ

18: 00 FESTİVALİN SONA ERMESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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