BURSA KAMP VE KARAVAN FESTİVALİ
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BURSA KAMP VE KARAVAN FESTİVALİ

BURSA KAMP VE KARAVAN FESTİVALİ
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BURSA KAMP VE KARAVAN FESTİVALİ Kamp ve karavan tutkunları Bursa'da buluşuyor Kamp ve karavan tutkunları 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Bursa'da bir araya geliyor.

BURSA KAMP VE KARAVAN FESTİVALİ

Kamp ve karavan tutkunları Bursa'da buluşuyor

Kamp ve karavan tutkunları 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Bursa'da bir araya geliyor. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin planlaması ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orhaneli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek Bursa Kamp ve Karavan Festivali Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Rafting, doğa yürüyüşü, bölge tanıtım turları, yöresel ürünlerin tanıtımı, çeşitli yarışmalar, gece sineması ve dinletilerin yapılacağı festivalde Türkiye'nin dört bir yanından kamp ve karavan tutkunları Bursa Kamp ve Karavan Festivali'nde buluşacak. Karavan yaşamını bir hayat felsefesi olarak belirleyerek bu hayali kuran herkese örnek olan Hello People ve Rotasız Baran Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin özel daveti ile festivale katılacak. Gerçekleştirecekleri söyleşiler sayesinde karavanları Uzay ve Rota'nın yapım aşamaları ile karavan hayatında elde ettikleri deneyimler festivale katılanlar ile paylaşılacak.

Ödül; rafting bileti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından festival alanında konumlandırılacak macera parkurunda düzenlenecek yarışmalarda derece alan kişilere rafting bileti hediye edilecek. Yarışmaların kayıtları festival alanında alınacak. Marmara Bölgesi'nin iki rafting parkurundan bir tanesi olan Orhaneli Kocasu Rafting Parkuru bu doğrultuda heyecanı doruğa taşıyacak.

Güne doğa yürüyüşü ile başlanacak

5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü ile festivalin katılımcıları güne Orhaneli'nin eşsiz tabiatı ile başlayacak. Doğa yürüyüşüne festivale katılan herkes katılım sağlayabilecek. Dağ bölgesi olarak bilinen Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da yetiştirilen organik ürünler ve bu ürünlerden elde edilen mamüller festivale katılanlara tanıtılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek dinletinin ardından izlenime sunulacak gece sinemasında yıldızlar altında film gösterimi yapılacak. Bursa Kamp ve Karavan Derneği ile Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği'nin de katkı sağladığı festivalde yerel ve ulusal karavancılar bir araya gelerek kaynaşacaklar.

Kaynak: Habermetre

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