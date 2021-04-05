BURSA KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI
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BURSA KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (2)Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini artırdı.

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (2)

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini artırdı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi derelerinin ardından Kalburt Deresi de taştı. Derenin taşması ile birlilkte sular Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların duvarına dayandı. Yetkililer, mahallede oturan vatandaşları da uyararak dikkatli olmalarını istedi. İnegöl ilçesi genelinde halen sağanağın etkisi sürüyor.

BURSA KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI
BURSA KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI
BURSA KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI
BURSA KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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