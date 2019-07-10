BURSA Kafedeki dilek ağacı, kimsesiz çocuklara da umut oldu

Kafedeki dilek ağacı, kimsesiz çocuklara da umut oldu

Bursa'nın 700 yıllık tarihi Cumalıkızık köyünde bulunan Kadı Efendi Konağı'nda kafe işleten Akif Akyıldız(36), dükkanına dilek ağacı koydu. Müşterilerin ağaca kurdele bağlayıp dilek diledikten sonra bağışladığı paralar ise her ay toplanarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderiliyor.

Akif Akyıldız, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık tarihi Cumalıkızık Köyü'ndeki Kadı Efendi Konağı'nda 5 ay önce kafe açtı. Annesinin karnındayken babasını kaybeden Akyıldız, daha sonra işletmesinde müşterilerinin kimsesiz çocuklara yardım etmesi için 'Nasıl para toplayabilirim' diye düşünmeye başladı. Dükkanının içine dilek ağacı koyan Akyıldız, buraya kurdele bağlayıp dilek dileyen müşterilerinden gönüllerin koptuğu kadar para atmasını istedi. Akif Akyıldız, toplanan paraları ise her ay Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyor.

BABASIZ BÜYÜDÜĞÜ İÇİN ÇOCUKLARA KARŞI ÇOK HASSASIM

Babasız dünyaya geldiğini söyleyen kafe sahibi Akif Akyıldız, 'Babam vefat ettikten 3 ay sonra dünyaya gelmişim. Zorlu bir çocukluk dönemi geçirdim. O yüzden çocuklara karşı hassasım. 'Onlar için elimizden bir şey gelir mi Bir şeyler yapabilir miyim Bu işletmede kendimiz para kazanırken onlara da çam sakızı çoban armağanı kazancımızdan da bırakabilir miyiz Gelen müşterilerimizi daha duyarlı hale getirebilir miyiz' diye düşündük ve işletmemize bir nazar ağacı koyduk. Türk halkı böyle şeyleri sever. Dilek tutmayı sever. Dileğini tutarken, gönlünden koparsa Çocuk Esirgeme Kurumuna, kimsesiz çocuklara yardım eder diye düşündük. İşletmeyi açarken kimsesiz çocuklar için ne yapabilirim diye düşünmüştüm. Sonuç itibariyle böyle bir şey uyguladık. Ses de getirdi. Hem biz mutlu oluyoruz hem çocuklar mutlu oluyor. Kimsesiz olmadıklarını onlara hatırlatıyoruz. Amaç buydu ve ses de getirdi. Talep fazlasıyla var. Keşke herkes bizim gibi girişimlerde bulunsaö dedi.

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR

Ağaçta toplanan paralarla ilgili bilgi veren Akyıldız, '50 lira bırakanlar oluyor, 100 lira bırakanlar oluyor. Ne kadar bırakıldığının çok önemi yok. Önemli olan gönülden kopanlar. Damlaya damlaya göl olur. Bu bir başlangıçtır. Az veya çok insanlar bir şeyler bırakılıyor. Güzel rakamlar çıkıyor. Biz de üzerine bir şeyler ekleyerek ayda bir teslim ediyoruz. Kazancımın belli bir kısmını çocuklarımıza ayırıyorumö dedi.

BİZLER DE DESTEK OLMAK İSTEDİK

Eskişehir'den gezmek için Cumalıkızık'a geldiklerini belirten Gamze Tuna Büyükköse, 'Cumalıkızık'ta kahvaltı yapmak istedik. Tesadüfen bu işletmeyi beğendik ve kahvaltımızı yaptık. Sonrasında böyle bir ağaç gördük. Ne olduğunu merak ettik. Yazıyı da görünce hikayesini sorduk. Hoşumuza gitti. Bizler de bir destekte bulunmak istedikö dedi.

Kaynak: DHA