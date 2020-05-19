BURSA Kadir gecesi sebebiyle İnegöl gül suyu ile yıkandı
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BURSA Kadir gecesi sebebiyle İnegöl gül suyu ile yıkandı

Kadir gecesi sebebiyle İnegöl gül suyu ile yıkandıBursa'nın İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi münasebetiyle ilçe merkezinin sokaklarını gül suyu ile yıkadı.

BURSA Kadir gecesi sebebiyle İnegöl gül suyu ile yıkandı
19.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:55

Kadir gecesi sebebiyle İnegöl gül suyu ile yıkandı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi münasebetiyle ilçe merkezinin sokaklarını gül suyu ile yıkadı.

Kadir Gecesi sebebiyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cadde ve sokaklar belediye ekiplerince 14 ton gül suyuyla yıkandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ramazan ayının artık son günlerine geldik. Bu günde Kadir gecesi olması münasebetiyle şehir sokak ve caddelerini gül suyu ile yıkıyoruz. 14 ton gül suyu kullanacağız. Şehrimiz mis kokacak" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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