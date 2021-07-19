Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
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Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi firar eden bir boğa mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi firar eden bir boğa mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Öfkeli boğa kendisini yakalamak isteyen bir mahalle sakinini yere serdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ellerinden sahipleri kaçan boğayı kamyonet ile takip etmeye başladılar. Mahalle sakinleri, kaçak boğa mahalleye girince kamyonetle gidiş yönünü kapatarak boğayı yakalamaya çalıştı.

O esnada öfkeli boğa kendisini yakalamak isteyen adamı yere serdi. Bu kişi olaydan şans eseri hafif yaralı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. Mahalle sakinlerinin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere evin bahçesine götürüldü. - BURSA

Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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