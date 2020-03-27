BURSA Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbestBursa'da, piyasa değeri 1 milyon lira olan 20 ton dezenfektanı kaçak olarak ürettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest Bursa'da, piyasa değeri 1 milyon lira olan 20 ton dezenfektanı kaçak olarak ürettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak dezenfektanlara el konuldu. İmalathanede yakalanan şüpheliler İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: DHA