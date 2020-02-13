Bursa jandarmasından trafik uygulaması
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Bursa jandarmasından trafik uygulaması

Bursa jandarmasının yaptığı trafik uygulamasında 61 bin 670 lira para cezası yazılırken, 54 araç trafikten men edildi.

13.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:58
Bursa jandarmasından trafik uygulaması

Bursa jandarmasının yaptığı trafik uygulamasında 61 bin 670 lira para cezası yazılırken, 54 araç trafikten men edildi.


Emniyet kemeri ve cep telefonuna yönelik yapılan uygulamada 90 trafik timi toplam 201 personelle görev aldı. Uygulamada 4 bin 190 araç kontrol edildi. 61 bin 670 TL para cezası kesilirken, 54 araç trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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