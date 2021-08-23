Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı paydaş kurumlarla, öğrencileri ve tarım işçilerini taşıyan servislere yönelik sıkı denetim yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı paydaş kurumlarla, öğrencileri ve tarım işçilerini taşıyan servislere yönelik sıkı denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 322 araç kontrol edildi. 6 servise toplam 5 bin 708 lira cezai işlem uygulandı. 4 araca trafikten men işlemi yapıldı. Yapılan denetim esnasında şoför ve yolcular denetim hakkında bilgilendirilerek kaza esnasında emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı