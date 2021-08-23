Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim

Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa İl Jandarma Komutanlığı paydaş kurumlarla, öğrencileri ve tarım işçilerini taşıyan servislere yönelik sıkı denetim yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı paydaş kurumlarla, öğrencileri ve tarım işçilerini taşıyan servislere yönelik sıkı denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 322 araç kontrol edildi. 6 servise toplam 5 bin 708 lira cezai işlem uygulandı. 4 araca trafikten men işlemi yapıldı. Yapılan denetim esnasında şoför ve yolcular denetim hakkında bilgilendirilerek kaza esnasında emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı. - BURSA

Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim
Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim
Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayıp intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayıp intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Marcao Arda Turan Lionel Messi Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:44:16. #1.15#

title