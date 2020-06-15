Bursa jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
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Bursa jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Bursa'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Bursa jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
15.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:16

Bursa'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İhbarlar üzerine İnegöl ilçesindeki bir mahalle girişine pusu atan ekipler tacirleri tek tek yakaladı. Şüpheli görülüp durdurulmak istenirken kaçmaya çalışan şahısların üzerlerinden ve kaçtıkları araçlardan uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı İsaören Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarlarını alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle önünde pusu attı. Motosikletle mahalleye gelen 2 kişi jandarma ekiplerini karşısında görünce kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamacanın ardından motosikletli 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.S. (18) ve E.K. (36) isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 2 adet şeffaf poşet içerisinde 10 gram metamfetamin, 1 adet payp, 2 gram selvi ele geçirildi.

Yine aynı noktada operasyon sırasında jandarma ekiplerini görüp kaçmaya çalışan farklı araçtaki şahıslar da yakalandı. B.D (38), H.Ö. (30) ve İ.M. (38) isimli şahısların yapılan üst aramasında 1 adet hassas terazi, 1 gram metamfetamin, 1 adet payp ele geçirildi. Savcılıktan alınan izinle 3 şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet payp, 15 gram kubar esrar, uzunlukları 15 santim ile 170 santim arasında değişen toplam 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı. Tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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