BURSA Jandarma, operasyonda sahte tarihi eser ele geçirdi

Jandarma, operasyonda sahte tarihi eser ele geçirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 şahıs, gece saatlerinde altın bulmak için kazı yapmaya gidecekleri istihbaratını alan Bursa İl Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Şahıslar operasyon sonucunda suçüstü yakalanırken, dolandırıcılık amacıyla hazırlanmış ve tarihi eser süsü verilmiş küp içerisinde imitasyon 3 adet heykel ve kazı aletlerine el konuldu. 3 şahıs Savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, İlyasçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcılık işiyle uğraşan R.Ş, E.Y ve M.G isimli şahıslar, gece saat 0200 sularında altın bulmak için kazı yapmaya başlaması üzerine istihbarat alan Bursa İl Jandarma ekipleri, şahısları suç üstünde yakaladı. Şahıslar kazı esnasında suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanırken, dolandırıcılık amacıyla hazırlanan ve tarihi eser süsü verilmiş, küp içerisinde imitasyon olduğu belirlenen 3 adet heykel ve kazı aletlerine el konuldu. 3 şahıs Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA