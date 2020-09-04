BURSA İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü çizildi
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BURSA İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü çizildi

İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü çizildiBURSA'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin yıllık tarihi surlar sprey boyalı saldırıya uğradı.

04.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:42

İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü çizildi

BURSA'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin yıllık tarihi surlar sprey boyalı saldırıya uğradı. 'Nazi' işareti çizilen ve çeşitli yazılar yazılan surlardaki tahribata vatandaşlar isyan etti.

İznik ilçesindeki 2 bin yıllık kral kapısı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin spreyli saldırısına uğradı. Sprey boya ile tarihi surların üzerine çeşitli yazılar yazılırken, aynı zamanda 'Nazi' simgesinin çizilmesi de dikkat çekti.

Tarihi surlar, daha önce de sprey ile çeşitli saldırılara maruz kalmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı özel ekip tarafından temizlenmişti.

Vatandaş da duruma isyan etti. İznik'te turizm işletmecisi Ali Karaman, 'İki bin yıllık tarihi kral kapısının önündeyiz. Bir turizmci olarak yine üzgünüz. İznik'in 4 tarafı surlarla çevrili ama maalesef yine surları boyadılar, kirlettiler ve zarar verdiler, hatta Nazi işaretleri de yaptılar. Bazıları aşklarını buraya yazmışlar keşke aşkına bir çiçek gönderseydi bunu yapmasaydıö dedi.

BURSA İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü çizildi

Kaynak: DHA

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