BURSA İznik'te tarihi eser molozların arasında bulundu

18.08.2019 19:45

İznik'te tarihi eser molozların arasında bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde molozların arasında lahit parçası olduğu ihbari polisi ve müze müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Molozlar arasında inceleme yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar buldu. Eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürüldü.

Bursa'nın İznik ilçeşi Çevreyolu üzerinde bulunan molozların arasında tarihi eser parçalarının olduğu ihbarını alan polis ve müze müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, molozlar arasında inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar bulundu. Eserler, müze müdürlüğü ekipleri tarafında incelenmek üzere alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA