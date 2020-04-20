BURSA İznik'te sazlık yangını, 1 saatte söndürüldü İznik'te sazlık yangını, 1 saatte söndürüldüBURSA'nın İznik ilçesindeki sazlık alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

İznik'te sazlık yangını, 1 saatte söndürüldü

BURSA'nın İznik ilçesindeki sazlık alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

İznik merkez ile kırsal Çakırca Mahallesi arasında bulunan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını ilçenin birçok noktasından görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarlar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Sazlık alanda, daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangın çıkan alanda, 'Türk dünyasının olimpiyatları' olarak bilinen Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün yapılması planlanıyor.

Kaynak: DHA