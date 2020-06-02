BURSA İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük

İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyükBursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, su birikintilerine neden olurken, meyve ve sebze bahçeleri sular altında kaldı.

02.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:07

İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, su birikintilerine neden olurken, meyve ve sebze bahçeleri sular altında kaldı. Ürünleri bahçede kalan çiftçi Mustafa Derebaş, "Çok fazla zarar var" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İznik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar devam etti. Sağanak sonrası Çamdibi Mahallesi'ndeki yollarda yaklaşık 1 metre su birikintisi oluştu. Su birikintisinde güçlükle ilerleyen araçlardan bazıları arızalanıp, yolda kaldı. Kentte kabak, domates, şeftali ve zeytin gibi ürünlerin bulunduğu tarlalar ve bahçeleri su bastı. Bahçe ve tarlalarını su altında gören üreticiler üzüntülerini dile getirdi.

'ÜRÜNLERİMİZ GİTTİ'

Tarlasını görünce çok kötü olduğunu belirten Mustafa Derebaş, öKabaklarımızı toplamak için bir haftamız vardı. Şu anda mahvolduk, bittik. Tarlamızdaki bütün ürünlerimiz gitti. Bu manzarayı görünce çok üzüldük. Tarlalarda çok fazla zarar var. Ne yapacağımızı bilmiyoruzö dedi.

BURSA İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Çetin Oktay Rüştü Zorlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ali Uğur Uğur Akbaş İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Mehmet Aurelio Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Genç Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: BURSA İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:08:20. #1.15#
title