Bursa İznik'te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik tellerle sarıldı
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Bursa İznik'te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik tellerle sarıldı

Bursa'nın İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi'nde düşme tehlikesi bulunan dev kaya için önlem alındı.

Bursa İznik'te düşme tehlikesi bulunan dev kaya çelik tellerle sarıldı
04.07.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:27

Bursa'nın İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi'nde düşme tehlikesi bulunan dev kaya için önlem alındı. Yaklaşık 50 tonluk kaya çelik tellerle sarıldı.

Bursa İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi'nde düşme tehlikesi bulunan dev kaya için AFAD ekiplerince önlem alındı. Tehlike saçan kayadan dolayı birçok evin boşaltıldığı Mustafalı Mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Yaklaşık 50 tonluk kaya çelik ağlarla sarıldı. Mahalle muhtarı Mustafa Kırık, "Büyük bir felaketten döndük. Korkuyorduk, yetkililer gerekeni yaptı önlemler alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya ve AFAD ekipleri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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