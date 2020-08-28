BURSA İznik'te, aynı yolda yarım saat arayla kaza 2 ölü
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BURSA İznik'te, aynı yolda yarım saat arayla kaza 2 ölü

İznik'te, aynı yolda yarım saat arayla kaza: 2 ölüBURSA'nın İznik ilçesinde, aynı yolda yarım saat arayla meydana gelen kazalarda, Ukraynalı TIR sürücüsü Mykola Lavrinenko (55) ile otomobil sürücüsü Necati Alkış (55) hayatını kaybetti.

28.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:45

İznik'te, aynı yolda yarım saat arayla kaza: 2 ölü

BURSA'nın İznik ilçesinde, aynı yolda yarım saat arayla meydana gelen kazalarda, Ukraynalı TIR sürücüsü Mykola Lavrinenko (55) ile otomobil sürücüsü Necati Alkış (55) hayatını kaybetti.

İznik ilçesi Yenişehir yolu Derbent mevkisindeki ilk kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ukraynalı Mykola Lavrinenko yönetimindeki Ukrayna plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Lavrinenko, araçtan 2 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Mykola Lavrinenko, yaşamını yitirdi. TIR'ın kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Aynı yoldaki diğer kaza ise saat 01.00 sıralarında, TIR kazasının olduğu yere 100 metre uzaklıkta meydana geldi. Yenişehir yönüne giden Necati Alkış yönetimindeki 16 HM 103 plakalı otomobil, Felemez Ç.?nin kullandığı 16 AFV 289 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Alkış, sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA İznik'te, aynı yolda yarım saat arayla kaza 2 ölü

Kaynak: DHA

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