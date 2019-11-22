Bursa iznik gölü'nde vinç battı
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Bursa iznik gölü'nde vinç battı

İznik Gölü'nde vinç battıSuların çekilmesiyle gündeme gelen Bursa'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

22.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:42
Bursa iznik gölü'nde vinç battı

'nde vinç battı

Suların çekilmesiyle gündeme gelen 'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

İznik Gölü'nde balıkçıların, barınak olarak kullandığı bölgeye girişte sorun yaşaması üzerine 'ne (DSİ) ait vinç, bu temizlik çalışması yapmaya başladı. Ancak vinç, göl içerisindeki yumuşak tabana denk gelince battı. Bölgede bulunan Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa'da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bursa iznik gölü'nde vinç battı
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