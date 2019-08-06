BURSA İznik Gölü'nde mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı

06.08.2019 06:36

İznik Gölü'nde mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı

BURSA'da İznik Gölüne açıldıkları sürat teknesi bir süre sonra su almaya başlayınca teknede mahsur kalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın İznik İlçesinde İznik Gölünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve iki arkadaşı sürat tekmesiyle göle açıldı. Bir süre sonra şaft kapri kırılan teknenin hareket kabiliyetini kaybetmesi ve su almaya başlaması nedeniyle teknede panik yaşandı. Durumun jandarma ekiplerine ihbar edilmesi üzerine harekete geçen İznik Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri M.K. ve iki arkadaşını kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma botuyla göle açılan ekipler göl üzerinde mahsur kalan M.K. ve iki arkadaşına ulaşarak kurtardı. Mahsur kalan 3 arkadaşı kurtaran jandarma ekipleri, su alan tekneyi de halat yardımıyla kıyıya çekti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA