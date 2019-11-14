Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı jandarma ve balıkçılar buldu
İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.
İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)
JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Motorun arıza yaptığı, Öngül'ün geceyi kayıkta uyuyarak, geçirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından karaya çıkarılan Hasan Hüseyin Öngöl'ün, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
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Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA)
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Haber Videosu: Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı jandarma ve balıkçılar buldu